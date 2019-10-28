Воронежский алкоголик повторил сцену с дверью из фильма "Сияние"

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-28T15:36:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Не было сил терпеть эти крики... 33-летний воронежец накинул халат и пошел уговаривать соседа вести себя потише. Когда тот выпивал, то сразу же становился источником жуткого шума.

Неясно, как в тот вечер строился диалог. Но через несколько дней мужчина встретил того же соседа в подъезде. Алкоголик вспомнил о замечании и начал махать кулаками.

Мужчина попытался убежать, заскочил в квартиру и закрылся в своей комнате. Агрессора дверь не остановила. Он неторопливо выломал ее, как герой Джека Николсона в фильме "Сияние" ,жестко избил соседа, а потом забрал у него кошелек с документами и деньгами (исчезли 15 тысяч рублей).

- Неоднократно судимый 27-летний местный житель задержан. На допросе он воспользовался правом не свидетельствовать против себя, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

За разбой агрессивному мужчине грозит до 12 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU