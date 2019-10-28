СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-28T15:12:15+03:00

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В микрорайоне по улице Ростовской произошла серия краж. В СКБ «Крепость» сообщили, что при просмотре видео оказалось, что группа молодых людей, которым на вид 14-17 лет, проявили недюжинные интерес к чужим автомобилям.

Худощавые подростки в узких джинсах, кроссовках и куртках, мало чем выделяющиеся на фоне своих сверстников, оказались ворами. На записи видно, как троица ходит по дворам в поисках «жертвы». Найдя подходящую машину, стоящую в укромном месте, они принялись что-то дергать и раскручивать. А через какое-то время те же парни, предусмотрительно нацепив капюшоны, полезли под капот уже второй машины. В итоге пострадали хозяева двух «Газелей». Теперь в обстоятельствах краж придется разобраться полиции.

В Воронеже троица подростков совершила серию автомобильных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU