16-летний парень из Воронежской области поиграл в GTA в реальной жизни
В Подгоренском районе задержали 16-летнего парня. Его подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2106, сообщает ГУ МВД по Воронежской области.
Вчера, 27 октября, подросток гулял по селу. У одного из домов заметил ту самую "шестерку". Дернул ручку двери - открыто! Более того, ключи оставались внутри машины. Парень не смог совладать с искушением и уехал кататься по окрестностям. По дороге встретил товарища и взял его на борт.
Веселые ребята прокатились в магазин в соседнем Павловском районе. А вот дальше удача от друзей отвернулась. Юный водитель не совладал с управлением и протаранил гору земли, которая находилась на обочине. Машина получила серьезные повреждения. Парни отправились домой пешком.
- Юноша признался в содеянном родителям, а затем 46-летнему собственнику транспортного средства. Тот написал заявление в полицию, - комментируют в полиции. - Молодого человека будут судить за угон.
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ИСТОЧНИК KP.RU