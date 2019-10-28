2019-10-28T13:17:19+03:00
Происшествия

16-летний парень из Воронежской области поиграл в GTA в реальной жизни

Угнал соседскую "шестерку" и поехал навстречу приключениям
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Подгоренском районе задержали 16-летнего парня. Его подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2106, сообщает ГУ МВД по Воронежской области.

Вчера, 27 октября, подросток гулял по селу. У одного из домов заметил ту самую "шестерку". Дернул ручку двери - открыто! Более того, ключи оставались внутри машины. Парень не смог совладать с искушением и уехал кататься по окрестностям. По дороге встретил товарища и взял его на борт.

Веселые ребята прокатились в магазин в соседнем Павловском районе. А вот дальше удача от друзей отвернулась. Юный водитель не совладал с управлением и протаранил гору земли, которая находилась на обочине. Машина получила серьезные повреждения. Парни отправились домой пешком.

- Юноша признался в содеянном родителям, а затем 46-летнему собственнику транспортного средства. Тот написал заявление в полицию, - комментируют в полиции. - Молодого человека будут судить за угон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Работают профессионалы: кто и как угоняет автомобили воронежцев. И что может защитить вашу машину. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области подросток совершил 11 преступлений
До конца года в Воронеже определятся со строительством Центра парусного и гребного спорта
Воронежцы смогут проверить себя на «Диктанте безопасности»
Тренер по бальным танцам и директор ТЦ: аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Воронежа
Под Воронежем снесли уникальную усадьбу 17 века
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
94-летняя жительница Воронежской области стала жертвой отморозка
Грузовик рассыпал бетонные плиты на воронежской развязке
Председатель Воронежской облдумы принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ
Воронежская гимнастка завоевала серебро международного турнира в Голландии
29 рублей вместо 21 заплатили по карте некоторые воронежские пассажиры
В Воронежской области автомобилист сшиб ребенка-мотоциклиста и скрылся
В Воронеже поднялась стоимость проезда в общественном транспорте
Сухая ветка стала поводом для судебного разбирательства в Воронежской области
В воронежском ТЮЗе устроили кастинг королевских невест
В "Ночь искусств" дом-музей Никитина познакомит воронежцев с крылатыми фразами поэтов-земляков
В Воронежском цирке выступают 15 медведей
Руководители и футболисты воронежского «Факела» встретятся с болельщиками
В Воронеже установили первую большую новогоднюю елку
Воронежский «Факел» прервал серию из трех поражений победой над сельской «Чайкой»
Раскрыли средний размер взятки попавшихся воронежских коррупционеров
Воронежцам рассказали, куда звонить, если «сломался» терминал для безналичной оплаты проезда
«Катюша» в стиле джаз: в Воронеже начался фестиваль импровизационной музыки