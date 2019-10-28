Грузовик рассыпал бетонные плиты на воронежской развязке

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-28T12:10:22+03:00

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Сегодня, 28 октября, на развязке на улице 9 Января случилось ДТП с плитовозом. Во время прохождения поворотной петли тяжелый грузовик ударил столб. После этого бетонные плиты посыпались прямо на дорогу.

Очевидцы рассказывают, что ни водитель, ни другие автомобилисты не пострадали: повезло, что рядом никого не было. В течение пары часов приходилось объезжать грузовик по обочине.

К 12 часам все плиты убрали, как убрали и грузовик. Движение полностью восстановлено. О случившемся напоминает лишь подбитый столб.

Сейчас об аварии мало что напоминает.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU