В Воронежской области автомобилист сшиб ребенка-мотоциклиста и скрылся

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-28T10:27:44+03:00

Как 14-летний подросток оказался за рулем двухколесной техники - другой вопрос

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Авария с тяжелыми последствиями произошла вчера, 27 октября, в 18.45 в Бутурлиновке. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Автомобилист пошел на обгон и ударил мотоцикл, за рулем которого сидел 14-летний подросток. Почему последний вообще оказался на дороге - другой вопрос. Так или иначе, мотоцикл оказался на боку. Подросток получил травмы, позже его доставили в больницу. А вот автомобилист с места аварии тут же скрылся.

- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также личность и местонахождение водителя, скрывшегося с места ДТП, - отмечают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU