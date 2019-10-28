В Воронежской области автомобилист сшиб ребенка-мотоциклиста и скрылся
Авария с тяжелыми последствиями произошла вчера, 27 октября, в 18.45 в Бутурлиновке. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Автомобилист пошел на обгон и ударил мотоцикл, за рулем которого сидел 14-летний подросток. Почему последний вообще оказался на дороге - другой вопрос. Так или иначе, мотоцикл оказался на боку. Подросток получил травмы, позже его доставили в больницу. А вот автомобилист с места аварии тут же скрылся.
- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также личность и местонахождение водителя, скрывшегося с места ДТП, - отмечают в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU