Сухая ветка стала поводом для судебного разбирательства в Воронежской области
В ноябре этого года Семилуский районный суд будет рассматривать двойной иск от местного жителя. Он обвиняет управляющую компанию и местную администрацию в повреждении автомобиля.
ЧП с машиной случилось еще в мае этого года. Мужчина оставил автомобиль во дворе на семилукской улице Чапаева и ушел домой. Когда вернулся, обнаружил на машине огромную сухую ветку. Тополь ударил как следует: повреждений набралось немало.
В своем исковом заявлении мужчина предлагает ответчикам разделить сумму ущерба пополам: по его мнению, УК не проследила за содержанием общедомового имущества, а местная администрация - за состоянием зеленых насаждений. Между тем, в районном суде подчеркивают, что местные жители не раз жаловались в УК на опасные сухие тополя.
ИСТОЧНИК KP.RU