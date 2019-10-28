Сухая ветка стала поводом для судебного разбирательства в Воронежской области

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-28T08:03:53+03:00

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В ноябре этого года Семилуский районный суд будет рассматривать двойной иск от местного жителя. Он обвиняет управляющую компанию и местную администрацию в повреждении автомобиля.

ЧП с машиной случилось еще в мае этого года. Мужчина оставил автомобиль во дворе на семилукской улице Чапаева и ушел домой. Когда вернулся, обнаружил на машине огромную сухую ветку. Тополь ударил как следует: повреждений набралось немало.

В своем исковом заявлении мужчина предлагает ответчикам разделить сумму ущерба пополам: по его мнению, УК не проследила за содержанием общедомового имущества, а местная администрация - за состоянием зеленых насаждений. Между тем, в районном суде подчеркивают, что местные жители не раз жаловались в УК на опасные сухие тополя.

ИСТОЧНИК KP.RU