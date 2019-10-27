2019-10-27T22:11:44+03:00
Звезды

В "Ночь искусств" дом-музей Никитина познакомит воронежцев с крылатыми фразами поэтов-земляков

В программе акции много интересных событий
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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«Ночь искусств» отметят 3 ноября в доме-музее Никитина. Акция пройдет здесь с 18.00 до 22.00. В программе много интересных событий.

В 18.00 начнется концерт «Без антракта….» - студенты института искусств под руководством Андрея Карпова сыграют русские песни под аккомпанемент баяна, гитары и других музыкальных инструментов.

В 19.00 поэтический час «Я рад осенней непогоде…». Юные воронежцы - воспитанники гимназии имени Никитина, ДШИ №1 и №6, победители чтецкого конкурса «Златое слово России» - прочитают стихи Никитина, Кольцова на русском, французском, английском языках. Также прозвучат современные поэтические произведения молодых воронежских поэтов клубов «Голоса» и «Левобережье».

В 20.00 пройдет творческая встреча «Сорвать с языка». Крылатое слово Кольцова и Никитина… Воронежские филологи Людмила Кольцова и Сергей Чуриков докажут публике, что Алексей Кольцов и Иван Никитин - современные и своевременные поэты… Сергей Чуриков расскажет о проекте по созданию серии словарей «Крылатое слово воронежских поэтов». Прозвучат цитаты и крылатые выражения земляков, которые оказались востребованы писателями и учеными, политическими и общественными деятелями, публицистами и журналистами.

В 21.00 начнется интерактивная программа «История купца Никитина». Костюмированная тематическая экскурсия позволит окунуться в эпоху XIX века. Воронежцы узнают о забавных и интересных эпизодах из жизни, о легендах и подлинных фактах, связанных с историей купеческого дома Никитиных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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