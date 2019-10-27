2019-10-27T19:05:12+03:00
Спорт

Руководители и футболисты воронежского «Факела» встретятся с болельщиками

Рандеву на стадионе «Чайка» назначили на 29 октября
Юрий КОЗЛОВ
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На встречу пустят только адекватных болельщиков.На встречу пустят только адекватных болельщиков.Фото: с сайта ФК "Факел"
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«Факел» объявил о готовящейся встрече с болельщиками. На нее руководители и футболисты решились после двух разгромов подряд. На встречу они обещали явиться в полном составе.

Болельщики могут задать все интересующие их вопросы, если 29 октября придут на стадион «Чайка» (улица Краснозаменная, дом № 101) к 19.30. Встреча пройдет в конференц-зале. Пустить туда обещают всех, кроме пьяных или находящихся под действием наркотиков.

Встречу с болельщиками на этот раз решили провести на "Чайке". Фото: с сайта ФК "Факел"

Встречу с болельщиками на этот раз решили провести на "Чайке".Фото: с сайта ФК "Факел"

Надо сказать, победа «Факела» над «Чайкой» из села Песчанокопское, в результате которой воронежский клуб поднялся со дна таблицы ФНЛ на 18 место, может несколько погасить страсти. До нее казалось, что разговор опять же на «Чайке» (не правда ли, любопытное совпадение?) обещает быть ну очень бурным, впрочем, такое ощущение не до конца покидает и сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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