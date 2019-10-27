В Воронеже установили первую большую новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-27T19:21:15+03:00

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В Северном микрорайоне, видимо, чутко следят за изменениями в погоде. Стоило синоптикам заикнуться о похолодании (а недавно даже снег напророчили), как на улице Шишкова появилась первая большая искусственная елка.

С одной стороны, радостное напоминание – Новый год скоро. А вот более возрастным воронежцам печалька – скоро и 2019-й пролетит.

Напомним, главная елка Воронежа традиционно появляется на площади Ленина к концу декабря. В последние несколько лет ее не меняют – после того, как ее попытались закупить за 7,2 миллиона рублей. В итоге деньги на нее так и не потратили, в мэрии заявили, что покупку елки оплатил неизвестный меценат.

ИСТОЧНИК KP.RU