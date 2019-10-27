2019-10-27T13:51:59+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Воронеже выпадет снег

По данным Gismeteo, случится это 30 октября
Юрий КОЗЛОВ
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Снег может выпасть в середине будущей недели.Снег может выпасть в середине будущей недели.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прохладное бабье лето окончательно уйдет из Воронежа на будущей неделе. И сменится заморозками и даже снегом. Об этом сообщают синоптики на ресурсе Gismeteo.ru

По данным метеорологов, снег может выпасть и немного полежать вечером в среду, 30 октября, и ранним утром в пятницу, 1 ноября. Температура воздуха с середины недели будет держаться около нуля или даже уходить в минус.

В понедельник, 28 октября, будет еще достаточно тепло – ночью 9 градусов, днем до 15, но уже солнце закроют облака. Еще холоднее погоду обещают во вторник, 29 октября. Ранним утром прогнозируют всего +3, днем температура поднимется до +10. Солнце по-прежнему будет спрятано за тучи.

И, наконец, в среду, 30 октября, будет и пасмурно, и холодно – днем всего +3, а к вечеру столбик термометра будет «плясать» вокруг нуля. Тут-то и снег подоспеет. В четверг, 31 октября, его не обещают, зато и выше +2 даже днем температура не поднимется. А вот в пятницу, 1 ноября, ранним утром после снега довольно прилично потеплеет – до +5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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