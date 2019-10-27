2019-10-27T11:58:08+03:00
Происшествия

В Воронеже у дороги сгорела иномарка

Дым от пожара мешал проехать водителям, которым «посчастливилось» попасть туда не вовремя
Артем ИЛЬИН
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От "Дэу" после пожара почти ничего не осталось.От "Дэу" после пожара почти ничего не осталось.Фото: кадр с видео
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Утром в воскресенье, 27 октября, у дома № 2 на улице Волгоградской в Левобережном районе недалеко от дороги полыхала «Деу-Нексия».

- Звонок о пожаре поступил в 9.46. На место ЧП немедленно выехали четверо наших специалистов, - рассказали в региональном ГУ МЧС, - Огонь потушили уже в 9.49. Пламя успело практически уничтожить иномарку. По оперативной информации пострадавших на пожаре не было.

В паблике «Типичный Воронеж» разместили видео процесса тушения машины. В финальной стадии от нее повалил густой белый дым. Водители, проезжавшие по стороне дороги, где случилось ЧП, вынуждены были притормаживать – видимость была плохой.

Надо сказать, и ночь на улице Волгоградской выдалась бурной. Напомним, у одного из местных кафе росгвардейцам пришлось разнимать толпу из 30 человек, вооруженных палками и арматурой. Пятерых зачинщиков драки задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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