Воронежцев напугал пожар в Советском районе
В соцсетях появились фото густого дыма
Пожарные быстро потушили огонь.Фото: "Типичный Воронеж".
Изменить размер текста:
В паблике «Типичный Воронеж» появились фото нескольких пользователей, на которых заметен сильный дым. А один из них разместил снимок открытого огня и сообщил, что горит мусор и автомобильные покрышки. К счастью, ничего на самом деле очень страшного не случилось. Специалисты МЧС быстро погасили пламя.
- Пожар случился в районе окружной дороги, на улице Холмистой Советского района. Там, действительно, горел мусор, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Местным жителям стоит посочувствовать. Запах от горящих покрышек – то еще удовольствие…
ИСТОЧНИК KP.RU