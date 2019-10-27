2019-10-27T11:35:11+03:00
Происшествия

Воронежцев напугал пожар в Советском районе

В соцсетях появились фото густого дыма
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные быстро потушили огонь.Пожарные быстро потушили огонь.Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» появились фото нескольких пользователей, на которых заметен сильный дым. А один из них разместил снимок открытого огня и сообщил, что горит мусор и автомобильные покрышки. К счастью, ничего на самом деле очень страшного не случилось. Специалисты МЧС быстро погасили пламя.

- Пожар случился в районе окружной дороги, на улице Холмистой Советского района. Там, действительно, горел мусор, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Местным жителям стоит посочувствовать. Запах от горящих покрышек – то еще удовольствие…

ИСТОЧНИК KP.RU

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