В Воронеже мужчина вытащил у приятеля паспорт с деньгами и мобильный телефон

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-27T11:19:18+03:00

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Очередная пьянка, правда не в классическом исполнении, закончилась преступлением. На улице Броневой Ленинского района соображали не на троих, а на двоих. Трудно сказать, что повлияло на то, что мирное употребление зелья внутрь привело к ссоре. Тем не менее факт остается фактом: собутыльники из приятелей быстренько превратились в злейших врагов. В их схватке победила молодость: 31-летний мужчина схватил 42-летнего за шею, вытащил у него из внутреннего кармана паспорт, в котором лежали 8 тысяч рублей, и забрал мобильник. После этого он, довольный наказанием недруга, ушел.

Обиженный мужчина направился в отдел полиции. Там он рассказал обо всех подлостях бывшего собутыльника. Участковые задержали грабителя в Ленинском районе. Мужчина признал свою вину и сказал, что деньги уже потратил, а паспорт и мобильник решил оставить себе. Получилось, что ненадолго. Преступника отправили в следственный изолятор. По части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU