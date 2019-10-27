Ночью в Воронеже росгвардейцы не дали толпе мужиков подраться вволю
В воскресенье, 27 октября, в 1.44 сотрудники кафе на улице Волгоградской Левобережного района увидели толпу дерущихся у входа в заведение людей. Один из них нажал «тревожную» кнопку, вызывающую росгвардейцев.
Оперативники приехали на место ЧП через пять минут. Они быстро разняли дерущихся (их было не менее 30, у многих были палки и арматура) и разобрались, кто их подначивал. Пятерых провокаторов задержали и отвезли в отдел полиции. В отношении них собираются возбуждать уголовное дело.
ЧП случилось у того самого кафе, где 26 ноября 2017 года горе-мамаша с гражданским мужем так сильно «наотмечалась», что забыла в машине на заднем сидении двухлетнего сына. Ребенок едва не замерз. К счастью, его случайно заметили росгвардейцы (они и тогда приезжали разнимать дерущихся в заведении) и отогрели малыша.
ИСТОЧНИК KP.RU