2019-10-27T10:27:30+03:00
Общество

В Воронеже сняли на видео мистический туман

Он окутал столицу Черноземья в субботу, 26 октября
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Синий туман похож на обман...Синий туман похож на обман...Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В паблике «Типичный Воронеж» разместили видео практически лондонского тумана, опустившегося на Воронеж в субботу, 26 октября. Многие в комментариях сравнили отдельные кадры со зловещими сценами из фильмов ужасов. Так и кажется – вылетит что-то страшное из тумана…

Кстати, перед приходом этого атмосферного явления распространяли «пугалки», что идет «ядовитый туман» с Киева, где уже неделю якобы трудно дышать из-за смога, вызванного значительным превышением в воздухе угарного газа. Эта «страшилка» не оправдалась. Дышалось вроде бы нормально, даже вонь по крайней мере в центре и в Северном районе Воронежа не чувствовалась.

Мистический туман в Воронеже 26 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24