В Воронеже сняли на видео мистический туман

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-27T10:27:30+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» разместили видео практически лондонского тумана, опустившегося на Воронеж в субботу, 26 октября. Многие в комментариях сравнили отдельные кадры со зловещими сценами из фильмов ужасов. Так и кажется – вылетит что-то страшное из тумана…

Кстати, перед приходом этого атмосферного явления распространяли «пугалки», что идет «ядовитый туман» с Киева, где уже неделю якобы трудно дышать из-за смога, вызванного значительным превышением в воздухе угарного газа. Эта «страшилка» не оправдалась. Дышалось вроде бы нормально, даже вонь по крайней мере в центре и в Северном районе Воронежа не чувствовалась.

Мистический туман в Воронеже 26 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU