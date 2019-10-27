В Воронежской области юноша без прав отправил в больницу себя и трех приятелей

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-27T09:50:38+03:00

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Плохо закончилась ночная поездка 17-летнего юноши на «Ладе» поздним вечером в субботу, 26 октября. Парень, еще не получивший водительские права, решил покатать своих приятелей – трех ровесников от 17 до 18 лет. В итоге в 23.14 в Верхнемамонском районе на 13 километре дороги «Верхний Мамон-Гороховка-Ольховатка» машина улетела в кювет. Юный водитель и его приятели попали в больницу с травмами разной степени тяжести

Всего 26 октября в нашей области полицейские зарегистрировали 112 ДТП, из них 69 произошли в Воронеже, 37 – в районах и 6 – на федеральных трассах. В авариях получили ранения 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU