Девушка из Воронежа случайно попала на военный полигон и еле оттуда выбралась

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-27T09:20:39+03:00

Порадовавшись этому, она задалась вопросом: почему там не было не то что заборов, но даже и ограждений

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Жутковатой историей поделилась в паблике «Типичный Воронеж» пользователь Кристина Азарова. Девушка рассказала, что на выходных решила поехать на рыбалку вместе с ребенком на озеро Погоново. При этом решила сократить дорогу, доверившись навигатору. Об этом она сильно пожалела.

Навигатор привел девушку прямо на военный полигон. Ехать пришлось практически по полю боя с огромными воронками от взрывов и обломками машин. В одном месте путь преградила перекопанная дорога, пришлось разворачиваться и ехать обратно.

Вернувшись, Кристина задалась вопросом, почему рядом с полигоном не увидела ни забора, ни знаков, запрещающих проезд. Даже если предположить, что перекопанная дорога все равно преградит путь штатским, все же эта мера безопасности не кажется достаточной.

ИСТОЧНИК KP.RU