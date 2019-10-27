Питерцы сыграли воронежской детворе спектакль под живой оркестр

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-27T10:03:14+03:00

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Чудные костюмы, эффектные декорации, прекрасные песни и живой оркестр. Пятый фестиваль «Маршак» открылся мюзиклом «12 месяцев» из Северной столицы. Театр «Карамболь» привез прекрасную постановку по истории чешской сказочницы Божены Немцовой, с версиями которой мы знакомы с детства по версии Маршака. Спектакль зрелищный, современный и динамичный. Неудивительно, что он был номинантом премии «Золотой софит», а также «Золотой маски» в пяти номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU