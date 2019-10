Воронежские фанаты готовят флешмобы для концерта Scorpions

СЕГОДНЯ 00:38 2019-10-27T00:38:29+03:00

Воронежские фанаты творчества Scorpions запланировали два флешмоба на концерте кумиров, который пройдет в столице Черноземья 10 ноября. Всемирно известный коллектив из Ганновера снова приедет в наш город спустя 4,5 года. На культовой песне Wind Of Change поклонники собираются поднять вверх вырезанных из белой бумаги голубей - символ мира и перемен, о которых идет речь в композиции. А в конце представления воронежцы планируют поблагодарить «Скорпов» табличками с надписью «Спасибо!» на разных языках.

Напомним, в этот раз Scorpions привезет воронежцам новую программу в рамках Crazy World Tour. Концерт в Воронеже завершит российскую часть турне музыкантов. Название тур получил в честь 11-го студийного альбома группы Crazy World, выпущенного в 1990-м. Пластинка стала одной из самых успешных в дискографии коллектива: спустя пять лет она получила мультиплатиновый статус, продажи ее превысили 5 млн экземпляров. На этом альбоме были впервые изданы песни Send Me an Angel и Wind Of Change. Последнюю композицию группа написала под впечатлением от первого рок-фестиваля в СССР в 1989 году. Scorpions тогда стали одними из первых западных рок-музыкантов, «пробивших» железный занавес.

Шоу пройдет в ЛДС «Юбилейный» 10 ноября в 19.00.

