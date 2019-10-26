В Воронежской области сотрудница бюджетного учреждения сдала служебную машину в металлолом
Была "Волга" - и нету. Так можно коротко пересказать историю, которую будет рассматривать Борисоглебский городской суд. 64-летнюю сотрудницу филиала бюджетного "Россельхозцентра" (занимается определением посевных и сортовых качеств семян) обвинили в умышленном присвоении вверенного ей автомобиля.
В собственности филиала находился ГАЗ-3102. Балансовая стоимость машины составляла больше 230 тысяч рублей. Что, кстати, вызывает некоторое недоумение. Эти "Волги" производились с далекого 1981 по 2008. Те экземпляры, что дожили до наших дней, стоят куда дешевле (если это не машины в состоянии музейных экспонатов).
Так или иначе, женщина отправила казенную "Волгу" в металлолом.
- Полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, - комментируют в суде. - За данное деяние законом предусмотрен штраф до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU