В Воронежской области сотрудница бюджетного учреждения сдала служебную машину в металлолом

СЕГОДНЯ 19:41 2019-10-26T19:46:28+03:00

О реальном состоянии ГАЗ-3102 перед отправкой на свалку не сообщается. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

За старенькую "Волгу" ей грозит до пятисот тысяч рублей штрафа или шесть лет заключения

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Была "Волга" - и нету. Так можно коротко пересказать историю, которую будет рассматривать Борисоглебский городской суд. 64-летнюю сотрудницу филиала бюджетного "Россельхозцентра" (занимается определением посевных и сортовых качеств семян) обвинили в умышленном присвоении вверенного ей автомобиля.

В собственности филиала находился ГАЗ-3102. Балансовая стоимость машины составляла больше 230 тысяч рублей. Что, кстати, вызывает некоторое недоумение. Эти "Волги" производились с далекого 1981 по 2008. Те экземпляры, что дожили до наших дней, стоят куда дешевле (если это не машины в состоянии музейных экспонатов).

Так или иначе, женщина отправила казенную "Волгу" в металлолом.

- Полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, - комментируют в суде. - За данное деяние законом предусмотрен штраф до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU