Гоп-стоп по-девчачьи: под Воронежем женщина попросила позвонить и убежала с телефоном

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-26T19:18:10+03:00

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В Семилуках была реализована классическая схема грабежа. У пострадавшего попросили телефон, и больше тот его не видел. Все бы ничего, но за этим преступлением стояла женщина.

Дело рассмотрели в Семилукском районном суде. Дамочка, которая находилась в состоянии глубокого опьянения, стояла на остановке. Тут заметила молодого человека. Женщина попросила позвонить. Парень наивно решил, что гоп-стоп остался в двухтысячных, и протянул телефон. Барышня тут же бросилась бежать. В итоге ее все-таки задержали.

- В отношении женщины вынесен обвинительный приговор, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU