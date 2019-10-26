2019-10-26T14:51:32+03:00
Звезды

Пятый Маршакфест начался в Воронеже мюзиклом «12 месяцев»

В программе форума 19 спектаклей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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26 октября в Воронеже открылся пятый, юбилейный фестиваль «Маршак». Перед первым спектаклем ребят поприветствовал Человек рассеянный из стихов писателя, чьим именем назван фестиваль. А заместитель руководителя департамента культуры области Мария Мазур пожелала юным зрителям классных каникул!

- Мы готовились к фестивалю с января каждый день! Приехали артисты со всей страны - от Санкт-Петербурга до Хабаровска! Вы знаете, как это далеко! Мы подготовили массу интересных встреч и мастер-классов! Мы вас ждём каждый день! - отметила Мария Мазур.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пятый детский театральный форум открылся спектаклем театра из Санкт-Петербурга «12 месяцев». За девять дней Маршакфест покажет 19 спектаклей из 15 театров - Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Брюсселя, Иерусалима. Всего будет 54 представления. В программе постановки разных жанров: театр кукол, сторителлинг, скетчи, микромюзикл, интерактивные, бессловесные и классические спектакли.

Новшеством фестиваля станет театрализованная церемония награждения лучших участников. В этом году юные зрители сами определят, какие спектакли и по каким критериям они выделяют из программы. Швейцарский режиссер Корсин Гауденц будет курировать проект «Жюри», куда наберет 10 детей от 8 до 12 лет. Вместе они в течение всего фестиваля будут обсуждать театр и придумывать церемонию награждения. Традиционно программа фестиваля включит также и образовательную часть с лекциями и мастер-классами театральных педагогов и режиссеров.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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