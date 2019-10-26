В Воронежской области украли камеру, которая защищала павильон от краж
В ночь с 25 на 26 октября в россошанском подразделении вневедомственной охраны сработал сигнал тревоги. Вызов поступил из павильона быстрого питания, сообщили в Управлении Росгвардии по Воронежской области.
Уже через три минуты сотрудники ведомства были на месте. Продавец павильона расскзала, что двое неизвестных взяли из холодильника четыре бутылки пива, а затем сорвали и унесли камеру видеонаблюдения.
Сотрудники Росгвардии уточнили приметы молодчиков и взялись за розыск. Буквально через несколько минут 19-летних парней задержали рядом с кафе. Оказалось, что один из них правоохранителям хорошо знаком - его уже три раза судили за кражи и грабеж. Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU