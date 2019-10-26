2019-10-26T09:45:27+03:00
Происшествия

Глубокой ночью в Воронежской области сгорел автомобиль

Огонь возник в подкапотном пространстве и перекинулся в салон
Виктор ПАВЛОВ
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Сегодня, 26 октября, в Павловском районе произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Звонок пожарным поступил примерно в 3.30 ночи. Загорелся автомобиль "Шевроле-Лачетти". Огонь возник в подкапотном пространстве и перекинулся в салон. На место выехало отделение пожарной части в составе четырех человек на одной спецмашине. С огнем справились уже через семь минут после вызова.

Машина серьезно повреждена, однако обошлось без пострадавших. В МЧС сообщают о том, что точная причина возгорания выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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