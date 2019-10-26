Музыка и эротика: в Воронеже "Джазовая провинция" началась с необычной выставки

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-26T10:05:59+03:00

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В большом зале книжного клуба «Петровский» открылась выставка художника-графика Дениса Булавинцева. Горожане знаю его творчество по коллекции работ «Чернозем», посвященных Воронежу. В графике, и особенно в технике линогравюры, очень сложной, трудоемкой (вид графики, когда печатную форму делают на линолеуме), в Воронеже работают единицы! В этот раз автор показал землякам коллекцию работ, посвященных музыке и женщинам. Выставка открыла фестиваль «Джазовая провинция».

- Идея выставки родилась еще в 2016 году, – рассказал на открытии экспозиции продюсер «Джазовой провинции» Александр Лукинов. - Мы с Денисом разговаривали, он поделился какими-то мыслями. Нам показалось интересным такое видение, такое прочтение, эта чувственность и даже где-то сексуальность. В линогравюрах Дениса Булавинцева в причудливых изгибах переплелись дамы и кавалеры, инструменты и звуки. Автор, который обычно работает в монохромной гамме, в этот раз сделал свои картины цветными, добавив красный цвет.

- Красный в сочетании с черным и белым – самое эффектное сочетание, - отметил автор. – Получилось 12 работ – по числу музыкальных полутонов. Я довольно долго формулировал концепцию выставки, этап эскизов также оказался сложным и требующим времени. В прошлом году сложился общий замысел проекта, но закончить не удалось и мы решили не торопиться.

Денис Булавинцев - выпускник Воронежского художественного училища, ученик заслуженного художника России Владимира Преснякова. В 2011 году получил премию областного конкурса творческих работ молодёжи «Культпоход», в 2012 году состоялась дебютная выставка художника «Чернозем», в августе 2015 в музее имени Крамского открылась экспозиция «Черным по белому», в 2016 выпустил иллюстрированную книгу «Между небом и асфальтом».

Выставка продлится до 8 ноября, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU