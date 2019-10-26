2019-10-26T00:30:06+03:00
Звезды

Сергей Волчков выступит в Воронеже с новой сольной программой

Артист приедет на гастроли в конце ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сергей Волочков.Сергей Волочков.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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23 ноября в столицу Черноземья приедет открытие второго сезона проекта «Голос» Сергей Волчков. Гастрольные туры молодого артиста, обладающего уникальным бархатным баритоном, удивительной харизмой и обаянием, обезоруживающей искренностью и душевностью, и полные залы показали, что голосование зрителей и доверие жюри были не случайными, а победа заслуженной.

Сергей Волчков привезет воронежским поклонникам новую программу: артист представит зрителям всеми любимые хиты советских и зарубежных композиторов, классические произведения, легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные специально для Сергея.

- Я много лет занимаюсь музыкой профессионально, поэтому для меня, как артиста, очень важно дать каждому зрителю, пришедшему на концерт, не только качественное исполнение, но и частичку себя. Я очень хочу, чтобы люди уходили после моих концертов с ощущением, что их не обманули, - говорит Сергей Волчков.

На концерте публику ждет живой звук и виртуозные музыканты, а после - автограф-и фотосессия с любимым артистом.

Концерт пройдет 23 ноября в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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