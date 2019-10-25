Воронежцев приглашают на бесплатный мастер-класс по здоровому питанию

СЕГОДНЯ 19:23 2019-10-25T19:23:35+03:00

Горожанам расскажут, как выстроить рацион и какие блюда можно готовить

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27 октября с 14.00 до 16.00 в ТРК «Арена» (Бульвар Победы, 23Б) состоится мастер-класс по здоровому питанию. Вход свободный

С презентацией «12 принципов здорового питания» выступит Марина Романова главный диетолог департамента здравоохранения, доцент кафедры поликлинического дела ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Марина Михайловна будет консультировать всех желающих на протяжении мероприятия. Она научит правильному выбору рациона и периодов питания.

Участников ждет кулинарный мастер-класс и презентация о продуктах для здорового питания и вариантах их приготовления от Евгения Попова, доктора наук, профессора кафедры сервиса и ресторанного бизнеса ВГУИТ.

Технологию приготовления полезных блюд на мастер-классе продемонстрирует Вадим Брыжатый, технолог научно-учебно-производственного центра технологий индустрии гостеприимства. Вы узнаете о пользе низкокалорийных вкусных соусов на ферментативной йогуртной молочной основе, выпечки с тыквой и пробиотических блинов.

А за правильные ответы на вопросы викторины о здоровом питании участников ждут призы.

Мероприятие организуют в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

ИСТОЧНИК KP.RU