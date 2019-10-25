2019-10-25T19:23:35+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на бесплатный мастер-класс по здоровому питанию

Горожанам расскажут, как выстроить рацион и какие блюда можно готовить
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 октября с 14.00 до 16.00 в ТРК «Арена» (Бульвар Победы, 23Б) состоится мастер-класс по здоровому питанию. Вход свободный

С презентацией «12 принципов здорового питания» выступит Марина Романова главный диетолог департамента здравоохранения, доцент кафедры поликлинического дела ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Марина Михайловна будет консультировать всех желающих на протяжении мероприятия. Она научит правильному выбору рациона и периодов питания.

Участников ждет кулинарный мастер-класс и презентация о продуктах для здорового питания и вариантах их приготовления от Евгения Попова, доктора наук, профессора кафедры сервиса и ресторанного бизнеса ВГУИТ.

Технологию приготовления полезных блюд на мастер-классе продемонстрирует Вадим Брыжатый, технолог научно-учебно-производственного центра технологий индустрии гостеприимства. Вы узнаете о пользе низкокалорийных вкусных соусов на ферментативной йогуртной молочной основе, выпечки с тыквой и пробиотических блинов.

А за правильные ответы на вопросы викторины о здоровом питании участников ждут призы.

Мероприятие организуют в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Супружеская пара захватила квартиру в новостройке Воронежа
Новым руководителем департамента ЖКХ Воронежской области стал Максим Зацепин
В воронежский «Буран» пришли два новичка
Средняя цена автомобиля возрастом до трех лет в Воронеже выросла на 9%
Жительница Воронежской области одолжила телефон и лишилась сбережений
В центре Воронежа на видео попала девушка, прокатившаяся на капоте мчащейся иномарки
В Воронеже мужчину, спалившего иномарку за деньги, отправили в колонию
В Воронежской области администрации не хотели ставить на учет водопровод
Из воронежского парка «Орленок» вывезли памятник
В Воронеже пенсионерка отдала мошеннику 64 тысячи, спасая якобы попавшего в ДТП сына
В истории с покусавшей школьницу собакой разберутся воронежские следователи
В Воронеже окончательно решилась судьба рынка на Димитрова
Следователи проверят, почему девять воспитанников детсада слегли с инфекцией в Воронежской области
В Воронеже в новом корпусе онкодиспансера будет сад на крыше
В Воронежской области на капремонт соцобъектов в 2020 году планируется выделить порядка 2 млрд рублей
В Воронеже пропал 38-летний мужчина
В Воронеже госавтоинспекторы вернули пенсионерке забытую в троллейбусе сумку
Разработчики концепции Петровской набережной прочитают лекции для воронежцев
Жителя Воронежской области осудили за татуировку со свастикой
В Воронеже пройдет «Географический диктант» для слабовидящих людей
В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса победили банкиры, дорожники и кондитеры
В Таловой на месте старого кинотеатра появится Дом культуры
Под Воронежем автоледи сбила на пешеходном переходе пенсионера с ребенком
В Воронежской области будут судить семерых участников банды на сбыт наркотиков