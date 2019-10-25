Новым руководителем департамента ЖКХ Воронежской области стал Максим Зацепин

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-25T18:39:42+03:00

Похоже, теперь ему предстоит заниматься проблемами, в которых обвиняли его предшественницу

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Губернатор Алекандр Гусев подписал указ о назначении 25 котября Максима Зацепина на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области. Максима Александровича назначается на срок полномочий главы региона.

Напомним, 21 октября губернатор подписал указ об отставке Галины Смирновой с данного поста. К такому шагу глава области уже подготовил общественность, ранее заявив, что именно эта структура должна была решить проблему с вонью в Воронеже, однако подвижек в этом вопросе не было. В то же время экс-глава управления ЖКХ правительства перешла на работу в мэрию.

ИСТОЧНИК KP.RU