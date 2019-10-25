В воронежский «Буран» пришли два новичка

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-25T18:00:32+03:00

В то же время с тремя игроками расстались

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В пятницу, 25 октября, контракты с «Бураном» подписали нападающие Магомед и Ахмед Гимбатовы. Оба перешли из клуба «Тамбов».

29-летний Магомед Гимбатов поиграл за различные питерские команды и за «Металлург» (Новокузнецк). Также в Северной столице выступал 25-летний Ахмед. Младший Гимбатов также выступал за «Алмаз» (Череповец) и «Барс» (Казань).

Вместе с тем «Буран» расторг контракты с Павлом Антиповым, Никитой Шацким и Дмитрием Сидляровым. Сделали это, по данным клуба, по согласованию сторон.

Двух игроков, одолженных «Бурану», вызвали в молодежную сборную России. Это вратарь Даниил Исаев и защитник Антон Малышев. Они выехали на учебно-тренировочный сбор, который стартует 29 октября. Молодежная сборная готовится к ежегодному турниру CIBC Canada Russia Series.

В ходе турнира молодежная сборная России сыграет шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады: по два матча против сборной лиги QMJHL (Лига Квебека), OHL (юниорская лига Онтарио) и WHL (Западная хоккейная лига).

ИСТОЧНИК KP.RU