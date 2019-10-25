Жительница Воронежской области одолжила телефон и лишилась сбережений

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-25T16:38:46+03:00

С помощью ее смартфона молодой человек перевел деньги себе

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У 59-летней жительницы Левобережного района списали с банковской карты более 10 тысяч рублей. В тот день к ней в гости приходил проживающий по соседству молодой человек. Он просил одолжить ему мобильный телефон для звонка. Спустя несколько дней женщина обнаружила пропажу.

Оперативники быстро разгадали это дело. «Гостем» был ранее судимый за аналогичное преступление 21-летний воронежец. В отделе полиции мужчина признался, что воспользовался мобильным телефоном заявительницы для перевода средств с ее банковской карты на свою. Похищенные деньги он потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». А это до 6 лет лишения свободы. Сейчас же молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU