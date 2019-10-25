В центре Воронежа на видео попала девушка, прокатившаяся на капоте мчащейся иномарки
В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали видео, на котором запечатлена рискованная поездка на капоте иномарки девушки. Держалась она только за гладкую поверхность. Такой променад экстремалка устроила себе на виадуке от улицы Плехановской в сторону Московского проспекта.
В городском отделе пропаганды ГИБДД заинтересовались этой безбашенной поездкой:
- Наши сотрудники проведут проверку. Надо вычислить владельца машины, установить личность девушки. О результатах проверки сообщим.
Обычно за подобную езду водителям приходится платить штраф – 1000 рублей.
Девушка проехалась на капоте машины в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU