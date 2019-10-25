2019-10-25T16:26:30+03:00
Общество

В центре Воронежа на видео попала девушка, прокатившаяся на капоте мчащейся иномарки

Делала она этот рискованный трюк на виадуке недалеко от остановки «Площадь Застава»
Артем ИЛЬИН
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Прогулка на капоте может обойтись водителю в 1000 рублей.Прогулка на капоте может обойтись водителю в 1000 рублей.Фото: кадр с видео
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В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали видео, на котором запечатлена рискованная поездка на капоте иномарки девушки. Держалась она только за гладкую поверхность. Такой променад экстремалка устроила себе на виадуке от улицы Плехановской в сторону Московского проспекта.

В городском отделе пропаганды ГИБДД заинтересовались этой безбашенной поездкой:

- Наши сотрудники проведут проверку. Надо вычислить владельца машины, установить личность девушки. О результатах проверки сообщим.

Обычно за подобную езду водителям приходится платить штраф – 1000 рублей.

Девушка проехалась на капоте машины в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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