В Воронежской области администрации не хотели ставить на учет водопровод
На Ольховатского района расположены скважины, водонапорные башни и водопровод. Данные объекты коммунального хозяйства предназначены для обеспечения водоснабжения населенных пунктов.
Вот только, как установлено прокурорской проверкой, ни у одного из этих объектов нет собственника. То есть они остаются бесхозными. Администрациями сельских поселений не принимается мер к их постановке на учет, что не позволяет содержать водопровод в надлежащем состоянии.
По результатам проверки прокуратура района предъявила в суд иски о возложении обязанности на администрации трех сельских поселений принять меры по постановке на учет бесхозного недвижимого имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU