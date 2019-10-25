2019-10-25T15:20:26+03:00
Общество

В Воронежской области администрации не хотели ставить на учет водопровод

Вероятно, это связано с тем, что им не хотелось отвечать за водоснабжение местных жителей
Олег ИВАНОВ
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На Ольховатского района расположены скважины, водонапорные башни и водопровод. Данные объекты коммунального хозяйства предназначены для обеспечения водоснабжения населенных пунктов.

Вот только, как установлено прокурорской проверкой, ни у одного из этих объектов нет собственника. То есть они остаются бесхозными. Администрациями сельских поселений не принимается мер к их постановке на учет, что не позволяет содержать водопровод в надлежащем состоянии.

По результатам проверки прокуратура района предъявила в суд иски о возложении обязанности на администрации трех сельских поселений принять меры по постановке на учет бесхозного недвижимого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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