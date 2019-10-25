В Воронеже пенсионерка отдала мошеннику 64 тысячи, спасая якобы попавшего в ДТП сына

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-25T14:40:28+03:00

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В Воронеже 81-летняя жительница Железнодорожного района стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 25 октября.

Пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный и сказал, что сын пенсионерки попал в ДТП. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, мужчина потребовал два миллиона рублей. Пенсионерка ответила, что у нее нет таких денег, но она готова отдать все, что есть. Мошенник сказал, чтобы она пришла к банкомату и перевела сумму. Так горожанка лишилась 64 тысяч рублей. После этого местная жительница позвонила сыну. Оказалось, что ни в какое ДТП он не попадал.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки на территории региона от мошеннических действий пострадали семь местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU