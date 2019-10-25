В Воронеже пропал 38-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-25T13:20:01+03:00

О местонахождении Андрея Михалева ничего неизвестно с 14 октября

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В Воронеже разыскивают 38-летнего Андрея Михалева. Мужчина пропал 14 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» в соцсети в пятницу, 25 октября.

Рост пропавшего - 185 см. У Андрея Михалева среднее телосложение, темно-русые волосы, зелено-голубые глаза. В день исчезновения он был в сером свитере, серых спортивных штанах и красных кроссовках. С собой мужчина взял красный рюкзак.

Всех. кто что-либо знает или слышал о местонахождении Андрея Михалева, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU