2019-10-25T13:20:01+03:00
Происшествия

В Воронеже пропал 38-летний мужчина

О местонахождении Андрея Михалева ничего неизвестно с 14 октября
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже разыскивают 38-летнего Андрея Михалева. Мужчина пропал 14 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» в соцсети в пятницу, 25 октября.

Рост пропавшего - 185 см. У Андрея Михалева среднее телосложение, темно-русые волосы, зелено-голубые глаза. В день исчезновения он был в сером свитере, серых спортивных штанах и красных кроссовках. С собой мужчина взял красный рюкзак.

Всех. кто что-либо знает или слышал о местонахождении Андрея Михалева, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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