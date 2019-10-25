2019-10-25T13:09:29+03:00
Общество

В Воронеже госавтоинспекторы вернули пенсионерке забытую в троллейбусе сумку

Пожилая женщина сама попросила сотрудников полиции о помощи
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже госавтоинспекторы вернули пожилой женщине сумку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 25 октября.

Накануне к сотрудникам ДПС обратилась пенсионерка. Она рассказала, что то ехала на троллейбусе №7, вышла на остановке и поняла, что забыла в салоне свою сумку с пенсией и со всеми документами.

Инспекторы на патрульном автомобиле проехали по маршруту следования троллейбуса. Когда они обнаружили схожий с описанием транспорт, сотрудники ГИБДД проследовали за ним до ближайшей остановки и зашли в салон. Сумка находилась на том же месте, где ее забыла пожилая женщина. Ее передали владелице.

Женщина выразила слова благодарности госавтоинспекторам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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