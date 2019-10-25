2019-10-25T12:52:08+03:00
Общество

Разработчики концепции Петровской набережной прочитают лекции для воронежцев

Вход на мероприятие свободный, регистрация не требуется
Виктор ЛЕВШАКОВ
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28 октября пройдет установочный семинар для финалистов архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции Петровской набережной в Воронеже. Финалисты приедут в наш город, чтобы познакомиться с конкурсной территорией, встретиться с экспертами и представителями оргкомитета.

Как сообщают организаторы, подготовлена и публичная образовательная программа: финалисты поделятся своим опытом со всеми желающими. Спикерами выступят:

- Олег Шапиро, со-основатель архитектурного бюро Wowhaus, тема лекции: «Второе дыхание».

- Яна Голубева, директор MLA+, тема презентации: «Раскрытие ландшафтных сокровищ Воронежа. Опыт MLA+».

- Григорий Гурьянов, архитектор, партнер Архитектурного бюро «Практика», тема лекции: «Активация и создание общественных пространств. Опыт бюро Практика».

Горожане смогут принять участие в мероприятии с 18:00 до 20:30 в культурно-образовательном центре Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области. Адрес: Воронеж, ул. Кольцовская, 24к, 2 этаж. Вход свободный. Регистрация не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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