2019-10-25T12:25:56+03:00
Спорт

В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса победили банкиры, дорожники и кондитеры

А в четвертом по силе дивизионе лучшей стала команда «Автомир»
Юрий КОЗЛОВ
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В последнем туре команды порадовали острой атакующей игрой.В последнем туре команды порадовали острой атакующей игрой.Фото: предоставлено организаторами.
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Завершился десятый сезон воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса. В нем участвовали 32 компании.

В дивизионе «А» победу в регулярном чемпионате отпраздновал «Сбербанк», дожавший «Продмаркет» (2:1), «Рудгормаш» продолжил серию «неудач», уступив «ЦДС Дорога» (0:3), «Нижнедевицкавтодор» разгромил «Газпроектинжиниринг» (6:1), а «Молвест» с чуть меньшим счетом «Росавтодор» (4:0).

В дивизионе «В» триумфаторами стали футболисты «Департамента дорожной деятельности», переигравшие «T-Systems» (12:3), вторым стал коллектив «Космос-Нефть-Газ», одержавший волевую победу над командой «КанцлерЪ» (2:1). «Горэлектросеть» и «Воронежский Пивзавод» разделили очки (1:1), а «РВК-Воронеж» разгромил «Воронежский Механический Завод» (6:1).

В дивизионе «С» ожидался яркий матч за чемпионство между «Воронежской кондитерской фабрикой» и «САФ-Невой», но «кондитеры» оказались намного сильнее (7:2), «Энергетическая электроника» сохранила третье место, несмотря на поражение от «ГК Боравто» (2:7), «Kelloggs EXTRA» был разбит в пух и прах «Курьером Сервис Экспресс» (2:13), а «Прайм» победил «Промсвязьбанк» (3:2).

В дивизионе «D» победителями стали игроки «Автомира», победившие «АВА-Трейд» (7:3), вторым стал «АГРО-Лидер» одолевший «ВоронежКомплект» (6:1). «Ростелеком» сыграл вничью с «Северсталью» (1:1) и обеспечил себе третье место, а «Syngenta», победившая «НВП Протек» (4:0), стала четвертой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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