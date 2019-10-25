Под Воронежем автоледи сбила на пешеходном переходе пенсионера с ребенком

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-25T12:01:25+03:00

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В Семилукском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали пенсионер и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 25 октября.

Авария случилась накануне в 17.30 на 31 км автодороги «Обход Воронежа». 30-летняя жительница Белгородской области за рулем автомобиля «Хендай Элантра» ехала со стороны города Семилуки в направлении одноименного села. На нерегулируемом пешеходном переходе автоледи сбила 73-летнего пенсионера и 8-летнего мальчика, которые переходили дорогу слева направо.

В результате ДТП пешеходов с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам что, прежде чем перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, убедитесь в том, что все транспортные средства вас заметили и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU