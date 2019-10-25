2019-10-25T11:49:53+03:00
Происшествия

В Воронеже экс-полицейского осудили на 3,5 года условного строка за мошенничество над мошенниками

Он выманивал у финансовой организации деньги за якобы прекращение уголовного дела
Юлия ДИДЕНКО
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Экс-полицейский требовал с организации пять миллионов рублей.Экс-полицейский требовал с организации пять миллионов рублей.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже три с половиной года лишения свободы условно получил 54-летний бывший полицейский, который решил проучить организацию за мошеннические действия, а также обогатиться. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в пятницу, 25 октября.

Весной этого года мужчина узнал, что в полиции расследуется уголовное дело по факту мошенничества сотрудниками одной из коммерческих организаций. Тогда он решил их наказать. Экс-полицейский связался с работниками и сообщил, что сможет решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования за денежное вознаграждение в размере 5 млн. рублей. Он пояснил, что близко знаком с сотрудниками ГУ МВД и передаст им деньги.

Естественно, никак решать их проблему он не собирался. Первую часть денег в размере 2,5 млн. рублей мужчина получил в 2018 году, а при передаче ему оставшегося 1 млн. рублей (он снизил размер требуемой суммы до 3,5 млн. рублей) бывший полицейский был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На предварительном следствии мужчина свою вину признал. Ему назначили условное наказание с испытательным сроком на четыре года и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевших в сумме 2,3 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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