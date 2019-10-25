2019-10-25T10:41:46+03:00
Происшествия

В Воронеже 27-летнего мужчину будут судить за изнасилование знакомой

Горожанин пришел в гости к подруге и напал на нее
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже в суд направили уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в пятницу, 25 октября.

Выяснилось, что в апреле этого года горожанин пришел в гости к своей 23-летней знакомой, которая жила в Советском районе, и напал на нее. изнасиловал, а также совершил в отношении хозяйки квартиры насильственные действия сексуального характера. Девушка обратилась с заявлением в полицию.

На предварительном следствии мужчина вину не признал. Но ее доказали показания свидетелей, осмотры, а также заключения судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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