В Воронеже окончательно решилась судьба рынка на Димитрова

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-25T14:19:04+03:00

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В Воронеже окончательно решилась судьба мини-рынка на улице Димитрова. Власти решили не возвращать ярмарку. Такое решение было принято межведомственной комиссией по вопросам регулирования торговой деятельности и защите прав потребителей при губернаторе области на заседании в четверг, 24 октября.

- Комиссия приняла решение о создании зоны отдыха на месте рынка на улице Димитрова, 61. Решение было принято на основании результатов опроса воронежцев. В нем приняли участие 1600 человек, из них 1500 высказались за создание вместо ярмарочной площадки зоны отдыха с прогулочными дорожками и скамейками. Предполагается, что площадка будет востребована не только местными жителями, но и пассажирами автовокзала, ожидающими своего рейса, - пояснил «Комсомолке» заместитель председателя правительства области Артем Верховцев.

В правительстве также сообщили, что инициативной группой предпринимателей, которые хотят установить на улице Димитрова торговые объекты, власти региона и городская администрация готовы вести диалог, в том числе, предложить альтернативные площадки для торговли, например, свободные места в близлежащих локациях или в новых микрорайонах, где у жителей есть реальная потребность в приобретении товаров в шаговой доступности.

Напомним, в конце лета завершилось голосование по поводу ярмарки на Димитрова, 61.1807 голосов горожане отдали за зону отдыха с озеленением и только 109 высказались за вариант с созданием ярмарочной площади.

Между тем, общественные слушания, прошедшие 31 июля в управе Левобережного района, дали совсем другие результаты. Там из 66 присутствующих 61 высказался за сохранение ярмарки и только трое против при двух воздержавшихся. Однако способ проведения слушаний вызвал резкую критику со стороны местной общественности. Претензии их организаторам предъявляли за будний день, в который проводили обсуждение, и позднее оповещение об этом мероприятии. В результате на слушания, как многие были уверены, пришли, в основном, торговцы прежней ярмарки.

В дело вмешалась прокуратура. В надзорном ведомстве настоятельно посоветовали городским властям сделать все возможное для разрешения конфликта вокруг ярмарки. В итоге и было назначено голосование в Интернете. Торговцы даже выходили на митинг к областной Думе. Люди говорили о том, что полгода назад ушли со своих торговых мест и позволили их снести только в обмен на обещании мэрии обустроить новый, более современный рынок и пустить их туда снова. Но этого теперь никогда не случится.

ИСТОЧНИК KP.RU