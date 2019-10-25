2019-10-25T10:43:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области иномарка врезалась в забор

Авария случилась в Борисоглебске
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Борисоглебске «Рено Логан» влетела в забор. Авария случилась недалеко от дома 69 по улице Чкалова на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Советской и Чкалова, Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 25 октября.

По предварительным данным, в 00.20 часов 24 октября житель Брянской области не справился с управлением. Его с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано109 ДТП, из них в областном центре – 82, на федеральных трассах - 4, в районах области – 23. В 12 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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