В Воронежской области иномарка врезалась в забор

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-25T10:43:12+03:00

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В Борисоглебске «Рено Логан» влетела в забор. Авария случилась недалеко от дома 69 по улице Чкалова на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Советской и Чкалова, Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 25 октября.

По предварительным данным, в 00.20 часов 24 октября житель Брянской области не справился с управлением. Его с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано109 ДТП, из них в областном центре – 82, на федеральных трассах - 4, в районах области – 23. В 12 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU