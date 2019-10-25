Воронежский школьник пишет научную работу об улице Героя

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-25T10:18:51+03:00

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Учащийся третьего класса школы №38 Глеб Рубальченко интересуется историей. По программе обучения он пишет научную статью под названием «Улицы Героев». А предметом его исследования стала улица Воронежа, названная в честь политрука Даниила Максимовича Куцыцгина, геройски погибшего при обороне нашего города.

Среди прочего в работе Глеба есть раздел, посвященный современному облику улицы, ее благоустройству. Поподробнее узнать о сегодняшнем дне улицы Куцыгина и ее будущем юному краеведу помог заместитель руководителя управы Виталий Поздняков, который пригласил школьника на интервью.

На встрече юный исследователь, которому помогает мама - Татьяна, отметил, что в последнее время тротуары стали гораздо удобнее для передвижения:

- Теперь и на самокате и на роликах катаюсь свободно, не боясь упасть, - сказал Глеб.

В интервью собеседники коснулись и проблемных вопросов. В частности, наблюдательный школьник отметил, что подрядчики, ведущие капитальный ремонт в многоквартирных домах, не достаточно опрятны и позволяют захламление некоторых дворовых территорий:

- Мы с папой, когда шли в школу, наблюдали, как рабочие складировали какую-то стекловату прямо в арке, - посетовал Глеб.

Однако, его сомнения развеяли специалисты управы, пояснив, что по согласованию с жителями на время ремонта определены места временного хранения строительных материалов, по окончании которого строители наведут порядок.

- По итогам работы Глеба, в свет выйдет брошюра, и стороны договорились обсудить её при следующей встрече, - рассказали в управе.

ИСТОЧНИК KP.RU