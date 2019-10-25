В Воронеже и области пройдут бесплатные семинары и мастер-классы по безопасности для пенсионеров
В ВГТУ подвели итоги проекта «Просвещен – значит вооружен!» и анонсировали новые активности
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Более 150 пенсионеров и граждан предпенсионного возраста из Воронежа и области в течение 9 месяцев принимали участие в проекте «Просвещен – значит вооружен!». На базе Воронежского государственного технического университета их учили, как принять рациональное решение, столкнувшись с мошенниками, как продлить активную жизнь, а главное – всем ученикам дали возможность получить дополнительное общение.
ИСТОЧНИК KP.RU