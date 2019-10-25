Воронежские антимонопольщики возбудили дело из-за высоких цен на парковку в аэропорту

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-25T09:59:34+03:00

В структуру цены на эту услугу были включены экономически необоснованные затраты. Фото: Из архива "КП"

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В Воронеже антимонопольная служба возбудила уголовное дело по признакам нарушения ценообразования на услуги парковки в аэропорте имени Петра Первого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 24 октября.

Как рассказали в УФАС по региону, компания ООО "Паркинг-Авиа" установила слишком высокие цены на парковку. В Управление неоднократно поступали жалобы от горожан по этому вопросу. Стоимость парковки для автомобилей на территории воронежского аэропорта составляет: с 1 по 15 минуту - 0 рублей, с 15 по 60 минуту - 250, свыше 60 минут - 200. При этом организация занимает доминирующее положение на рынке услуг по парковке автомобилей на этой территории.

Выяснилось, что «Паркинг-авиа» включило в структуру цены на эту услугу экономически необоснованные затраты. Подобные действия содержат в себе признаки нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU