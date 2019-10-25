Воронежский гаишник за взятку от водителя получил три года условного наказания

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-25T08:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже суд вынес приговор бывшему инспектору специализированной роты ГИБДД за взятку. Мужчину признали виновным и назначили три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штраф 110 тыс. рублей. Также он не сможет занимать в течение трех лет должность в правоохранительных органах. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в четверг, 24 октября.

В декабре 2018 года в городе Эртиль инспектор ДПС получил от водителя взятку 22 тыс. рублей. Автомобилист не хотел проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На гаишника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

На предварительном следствии бывший полицейский вину в получении взятки не признал, хотя не отрицал сам факт незаконного получения денег.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ России по региону, протоколы выемок и осмотров, - прокомментировали в ведомстве.

Кстати, в мае этого года по той же статье судили его бывшего командира, которому инспектор передавал деньги за общее покровительство и попустительство по службе.

Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на срок два года и два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU