В Воронеже на время запретят парковку на улице Димитрова

СЕГОДНЯ 22:37 2019-10-24T22:39:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 25 октября, на семь часов запретят парковку на улице Димитрова. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Ограничение будет действовать с 6 часов утра до 13.00. Оно коснется участка от дома 27 на улице Димитрова до подвесного моста. Необходимость запрета объясняют проведением мероприятий на Чернавской дамбе.

Напомним, там уже подходит к концу строительство Центра гребли на байдарках и каноэ. До декабря 2019 года появятся благоустроенный парк, эллинги на сто лодок, трибуны на четыре сотни мест, здание с тремя спортивными залами и плавательный бассейн, площадки для пляжного футбола и волейбола, универсальная спортплощадка, велодорожка. Работы обойдутся более 730 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU