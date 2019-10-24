В Воронежской области директор УК сам поднял себе зарплату

СЕГОДНЯ 20:19 2019-10-24T20:19:20+03:00

Меньше чем за год получил 100 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Директору острогожской управляющей компании предъявили обвинение в присвоении или растрате чужого имущества. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

55-летний мужчина заключил договор с предпринимателем, который согласился выполнить определенные работы в одном из обслуживаемых многоквартирных домов. Стоимость в договоре составила 115 тысяч рублей. Любопытная деталь: тем самым предпринимателем был его родной директора УК. В следующем году он заключает новый договор, уже на 10 тысяч рублей. Вот только все работы по нему уже были выполнены раньше.

Но это не все. Директор УК взял и увеличил себе оклад с 22 тысяч до 33, подписав допсоглашение. Меньше чем за год заработал таким образом 100 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Острогожский районный суд.

Похожая история произошла с председателем воронежского ТСЖ. Та тоже подняла себе заработок без лишний согласований.

ИСТОЧНИК KP.RU