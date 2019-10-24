В Воронежской области директор УК сам поднял себе зарплату
Директору острогожской управляющей компании предъявили обвинение в присвоении или растрате чужого имущества. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
55-летний мужчина заключил договор с предпринимателем, который согласился выполнить определенные работы в одном из обслуживаемых многоквартирных домов. Стоимость в договоре составила 115 тысяч рублей. Любопытная деталь: тем самым предпринимателем был его родной директора УК. В следующем году он заключает новый договор, уже на 10 тысяч рублей. Вот только все работы по нему уже были выполнены раньше.
Но это не все. Директор УК взял и увеличил себе оклад с 22 тысяч до 33, подписав допсоглашение. Меньше чем за год заработал таким образом 100 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Острогожский районный суд.
Похожая история произошла с председателем воронежского ТСЖ. Та тоже подняла себе заработок без лишний согласований.
ИСТОЧНИК KP.RU