2019-10-24T19:25:33+03:00
Звезды

В Москве разгорелся новый скандал вокруг воронежского культреформатора Боякова

Артисты МХАТ высказывают претензии в адрес худрука
Виктор ПАВЛОВ
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Эдуард Бояков на презентации "Воронежского пульса".Эдуард Бояков на презентации "Воронежского пульса".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Новый худрук МХАТа и бывший ректор Воронежской академии искусств Эдуард Бояков пришелся по нраву далеко не всем членам труппы. Критику некоторых артистов вызывают его методы ведения дел. Заслуженная артистка России Юлия Зыкова в беседе с "Газетой.ru" рассказала, что при Боякове уволились больше 80 человек.

Юрист театра Федор Кириллов объяснил журналистам, что формирование труппы на основе срочных договоров (то есть ежегодного увольнения и последующего принятия на работу значительной части артистов) - "стандартная практика большинства театров".

Эдуарда Боякова вспоминают в Воронеже в связи с чередой громких скандалов. С 2013 он занимался реформированием местного культурного пространства. Под руководством Боякова было подготовлено масштабное исследование "Воронежский пульс". Доклад получился более чем спорным: его критиковали за бессистемность и вкусовщину. В течение двух лет Бояков был ректоров Воронежского института искусств. В 2015 году его сняли с поста. Причем сложилось ощущение, что и работодатель, и сам Бояков остались глубоко недовольны друг другом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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