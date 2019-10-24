В Воронеже открылся межрегиональный форум-выставка «Строительство и ЖКХ»

СЕГОДНЯ 19:11 2019-10-24T19:11:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже стартовал 46-й межрегиональный форум-выставка «Строительство и ЖКХ». Торжественное открытие мероприятия состоялось 24 октября на площадке культурного центра «Спартак». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти и законодательных собраний Белгородской, Липецкой областей. А в деловой программе на 13 площадках форума участвуют 103 эксперта больше чем из десяти субъектов России.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU